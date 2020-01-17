شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 110.50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 111.50 كهدف رئيسي تالي.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 109.33 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 111.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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