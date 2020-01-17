شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يظهر ارتفاع طفيف – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول خط المقاومة الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بالتحرك عند مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف مستوى 1.2920 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3150 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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