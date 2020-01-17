شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتد هبوطاً – تحليل - 17-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد الاقتراب من مستوى 1.1180 يوم أمس، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1.1065 الذي يمثّل دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

يجب الانتباه إلى أن كسر الدعم المذكور سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 1.0980 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل اختراق 1.1180 مفتاح استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط