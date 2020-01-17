شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الساخن لصندوق التمويل العقارى يستقبل 1.3مليون شكوى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد محمد عمر، مدير مركز الاتصالات ، بالخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه تم زيادة عدد موظفي الخط الساخن الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي، ل75 بدلا من 40 موظف، لافتا الي انه يتم العمل بنظام الشفتين .

وأضاف عمر ، أن عدد المكالمات فى 2018 كان 280 الف مكالمة، في حين وصل عدد المكالمات التى استقبالها فى 2019 ل1300 مكالمة، بما يعادل بمتوسط 160الف مكالمة فى الشهر الواحد ، مؤكدا أن عدد المكالمات بدا في التراجع خلال الربع الأخير من عام 2019، بسبب زيادة الوعي لدي المواطنين .

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وكانت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أكدت أنه تم تفعيل الخط الساخن رقم "1180"، والرابط الإلكتروني "https://Reporting.shmff.gov.eg"، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.‬

‫وأكدت عبد الحميد ، على أهمية دور المواطن فى إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضي الدخل، وذلك ضمن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، من قِبَلِ مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي.‬

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‫وتابعت: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان حتى الآن، 615 محضراً، موزعة كالتالي (124 محضراً بمحافظة المنوفية – 30 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 114 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية – 44 محضراً بمحافظة بني سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادي الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان – 42 محضراً بمحافظة القليوبية)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، 388 محضرا موزعة كالتالي (54 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة – 81 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – 9 محاضر بمدينة الشروق – محضرين بمدينة العبور – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة)، مضيفة أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن.‬