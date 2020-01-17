شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع إيجابية مدعومة بالبيانات الاقتصادية لأكبر اقتصاديات آسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.1% خلال عام 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي البيت الأبيض.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.5% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 6.0% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لذلك.

وفي نفس السياق، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت استقرار النمو عند 8.0% دون تغير عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 7.9%، بينما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 6.2%، بخلاف التوقعات عند 5.9%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.2% مقابل 5.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج في رسالة بعثها إلى نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب توقيع أكبر اقتصاديان في العالم على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، أن الاتفاق يعكس أن الطرفين يمكنهم حل الخلافات عن طريق المباحثات والحوار، موضحاً أنه يأمل في أن تعمل واشنطون الشركات الصينية بشكل عادل ومنصف، ومضيفاً أن على الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق لتحقيق تقدم أكبر في التعاون المشترك بين البلدين.

وتابعنا أيضا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي نوه إلى أن الاتفاق التجاري بين بلاده وأمريكا لن يؤثر على مصالح الأطراف الأخرى وأن واردات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية تستند إلى مبادئ السوق، موضحاً أن الشركات الصينية ستقوم باستيراد السلع الزراعية الأمريكية وفقاً لاحتياجات المستهلك الصيني والطلب والعرض في الأسواق، ومضيفاً أنه ليس من الحكمة بدء مفاوضات المرحلة الثانية على الفور.

وفي المقابل، صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين بدأت بالفعل، ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه أثناء توقيع الاتفاق التجاري مع الصين لكون إدارته ستترك الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية حتى بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق وأنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية من على السلع الصينية تماماً عقب توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق.

هذا وقد تضمنت بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين على قيام الصين بزيادة حجم مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بواقع 200$ مليار اعتماداً على صادرات الولايات المتحدة إلى الصين في عام 2017، بما يتضمن 52.4$ مليار من صادرات الطاقة، 77.7$ مليار من السلع التصنيعية و37.9$ مليار من الخدمات بالإضافة إلى 32$ مليار من السلع الزراعية، وسط تعهد الولايات المتحدة بمد الأسواق بالسلع والخدمات ذات الجودة العالية وإلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية.

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كما أنه بموجب الاتفاق يلتزم الطرفين بحماية الملكية الفكرية على أسس عادلة وفعالة وأن الطرفين سيعملان على فتح الأسواق لكل من الخدمات بشكل عادل ومتكافئ وسط تعهد الطرفين بعدم التدخل في سعر صرف العملات لأي أسباب تتعلق بالأغراض التنافسية وأنه يجب الالتزام بالشفافية، الأمر الذي تضمن موافقة الصين على الإعلان عن احتياطياتها من العملات الأجنبية ووارداتها الربع سنوية من السلع والخدمات.

وتتضمن أيضا الاتفاق إلغاء التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض السلع التكنولوجيا الصينية وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع وبضائع صينية أخرى بقيمة 120$ مليار إلى 7.5%، بينما ستظل التعريفات الجمركية الأمريكية 25% على مجموعة من المنتجات والمكونات الصناعية الصينية تقدر بما قيمته 250$ مليار، وسط بقاء التعريفات الجمركية الصينية على سلع وبضائع أمريكية تفوق ما قيمته 100$ مليار لحين إقرار الطرفين للمرحلة الثانية من الاتفاق.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن صرح الأربعاء الماضي أن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، مضيفاً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

كما نوه منوتشن آنذاك لكون أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الإدارة الأمريكية تقوم بصياغة قواعد تسمح بمنع المزيد من مبيعات هواوي الصينية، الأمر الذي سلط الضوء على استمرار التوترات بين واشنطون وبكين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.39% ليربح 6.80 نقطة ويصل إلى المستوى 1,735.52، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.49% ليربح هو الأخر 117.03 نقطة ويصل إلى المستوى 24,050.16.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.55% ليربح 22.64 نقطة ويصل إلى المستوى 4,171.68، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 14.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,088.42.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.22% ليربح 63.37 نقطة ويصل إلى المستوى 28,946.41، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 3.98 نقطة ويصل إلى المستوى 2,252.03.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.41% ليربح 48.23 نقطة ويصل إلى المستوى 11,786.09، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.48% ليربح هو الأخر 33.62 نقطة ويصل إلى المستوى 7,075.40.