إنفوجراف...البنك الدولي: نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لـ 6% في 2023

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تقرير البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2020، والذي يتوقع من خلاله نمو في معدل الناتج المحلي الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة مصر، موضحًا أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيصل لـ6% في 2023.

وكانت الحكومة قد استعرضت تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعامالمالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% منالناتج في عام 2015/2016

وأشار الإنفوجراف أن هذا النمو يقابله إنخفاض في اقتصادات الدول المتقدمة والتى أرجعها إلى ضعف الصناعات التحويلية، فضلاً عن التأثيرات السلبية لزيادة تعريفات الولايات المتحدة.

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وأكد التقرير أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019