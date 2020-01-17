شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مراكز الاتصالات: نسعى لتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا عبر منافذنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب سعيد ، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية، ان مراكز الاتصالات تبحث حاليا مع معنيين إمكانية ربط مراكز الاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا أسوة بمراكز الخدمات البريدية ومراكز خدمة المواطنين وذلك للتيسيرعلى المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على خدماتهم عبر الانترنت و الوصول الى أكبر شريحة من المواطنين.

وأضاف سعيد ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أنهم التقوا المسؤولين بملف الميكنة بوزارة التخطيط قبل انتقال الملف الى وزارة الاتصالات لبحث هذا الأمر ، مشيرا الى أن مراكز الاتصالات فى السابق كانت تصل الى 36 الف مركز وانخفضت الى 18 الف مركز ثم حاليا وصلت الى 6 الاف مركز، ولجأ العديد من أصحاب تلك المركز الى تغيير النشاط للاستمرار بدلا من اغلاقها لذا نسعى الى المشاركة فى تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا".

و تسلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 13 من يناير نحو 20 مشروعًا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، والتى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.