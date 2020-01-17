شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرفة التجارية" تحذر من استخدام مستحضرات التجميل المغشوشة: تسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، السيدات من شراء مستحضرات التجميل المغشوشة ، والتي تسبب وفقا لتقارير قطاع الصيادلة بوزارة الصحة الأمراض المزمنة والمسرطنة في مختلف مناطق الجسم وحسب نوعية المنتج المستخدم.

وقال محمود الدجوى ، رئيس الشعبة لـ " الخليج 365" ، أن الفترة الحالية تنتشر الكارثة الكبرى فى 3 أنواع من مستحضرات التجميل التى تدخل مهربة بكميات كبيرة، ومن خلال مصانع بير السلم، ومنها:

1- كريمات فرد الشعر ، التى تحتوى على مادة الفورمالين التى تصيب السيدات بأمراض سرطانية مزمنة، ويصيب الشعر بالجفاف والسقوط، كما أن الإصابة بالسرطان لا تتوقف فقط على مستخدم هذه المنتجات، ولكن عند إجراء " كى بالمكوى" للشعر بعد الفرد ينتج عنها أدخنه، وكل من يستنشق هذا البخار ينتج عنه أمراض صدرية .

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2- أحمر الشفاه ، الذى يدخل فى تصنيعه مواد ضارة تندمج مع اللعاب فى الفم، وتدخل المعدة وتسبب القرح لاحتوائها على مواد كيميائية.

3 كحل العين، الذى يحتوى على مواد رديئة من الرصاص تسبب العديد من المخاطر على شبكية العين .

وأوضح محمود الدجوى ، رئيس شعبة الكوافير ، بالغرفة التجارية ، أن 80% من مستحضرات التجميل فى الأسواق مغشوشة، وأصبحت تجارتها تفوق تجارة المخدرات، محذرا جميع السيدات من استخدام أى منتج يكتب عليه " زيرو فورمالين " لأنها خدعة يستخدمها التجار لترويج بضائعهم المغشوشة ، مؤكدا أن الشعبة تقدمت بشكوى إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية ، والذى قام بمخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين لضبط المتلاعبين في الأسواق والحد من انتشار المغشوش.