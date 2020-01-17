موقع أمريكي يكشف عن انقطاع الانترنت في اليمن وشركة الاتصالات تتهم التحالف بإيقاف عمل الكابلات البحرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف موقع «WIRED» الأمريكي أن انقطاع الانترنت في اليمن سيستمر لأيام لأسابيع بسبب صعوبة إصلاح الكابل البحري فالكون.

وأوضح أنه سيتوجب على مزودي الخدمة إرسال سفينة مجهزة بشكل خاص إلى المنطقة المتأثرة، وتشغيل خطاف خاص على طول قاع البحر، وسحب الكابل في المكان الصحيح وإجراء الإصلاح قبل رمي الكابل مرة أخرى في الأعماق.

وأكد أن إصلاح الخلل، لن يكون بهذه البساطة حيث يوجد في اليمن ثلاث كابلات غواصة، اتصال فالكون في الشرق، واتصال فالكون آخر في الغرب، وكابل ثالث في مدينة عدن الساحلية، الذي يتصل بكابلين آخرين كلياً.

وكانت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) اتهمت الخميس، التحالف السعودي بإيقاف عمل كابلات الإنترنت البحرية الموصلة إلى محافظتي عدن (جنوب) والحديدة (غرب) البلاد منذ العام 2017.

وقالت الشركة في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء لتوضيح أسباب خروج 80% من الإنترنت عن الخدمة منذ الاسبوع الماضي، إن انقطاع الكابل البحري (فالكون) الذي تسبب في خروج الإنترنت عن الخدمة، ناتج عن مرساة سفينة كبيرة في خليج السويس.

Advertisements

وأضافت أنها وفرت سعات إسعافية مؤقتة لضمان استمرارية خدمة الانترنت.

وتابعت “تؤكد شركة تيليمن أنها تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هذه الخدمة وأنها تعمل بمهنية وحيادية لإيصال هذه الخدمة إلى جميع محافظات الجمهورية”.

وذكرت الشركة اليمنية أنها لم تتمكن من استخدام الكابل البحري AAE-1 الموصل إلى عدن منذ 2017 والذي تصل كلفته إلى 40 مليون دولار نتيجة حضر دول التحالف على الاتصالات.

وأشارت إلى توقف العمل بالكابل البحري SMW5 الموصل إلى الحديدة الذي دخل الخدمة في العام 2017 بتكلفة 30 مليون دولار بسبب منع دول التحالف.

وقالت الشركة اليمنية إن غارات طائرات التحالف تسببت في انقطاع الكابلات البرية في المنافذ البرية.