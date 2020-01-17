برنامج تدريبي لتأهيل ألف شاب وشابة في المحاسبة

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تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمى «المسارات المهنية للمحاسبين» لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من الساعة 4 عصرا حتى 9 مساء. تأتي المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج واحد من مبادرات غرفة الرياض لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات، موضحا أن محاور البرنامج تشمل عددا من المسارات تتضمن المحاسبة المالية، المحاسبة الإدارية، المحاسبة الحكومية الاستشارات في الزكاة والضريبة، المراجعة الداخلية، ومسار المراجعة الخارجية. وقال إن هذا التوجه يأتي انطلاقا من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، داعيا في هذا الإطار الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات للاستفادة من المبادرة.

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