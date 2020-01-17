شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لتأهيل ألف شاب وشابة في المحاسبة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج واحد من مبادرات غرفة الرياض لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات، موضحا أن محاور البرنامج تشمل عددا من المسارات تتضمن المحاسبة المالية، المحاسبة الإدارية، المحاسبة الحكومية الاستشارات في الزكاة والضريبة، المراجعة الداخلية، ومسار المراجعة الخارجية. وقال إن هذا التوجه يأتي انطلاقا من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، داعيا في هذا الإطار الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات للاستفادة من المبادرة.
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