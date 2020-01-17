شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» تسوق فرصا في قطاع التعليم بـ 2.9 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة، تهدف لتطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ووقعت شركة المدارس المتقدمة عبر منصة «استثمر في السعودية» صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعا تعليميا بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب بما يسهم في توفير 5000 فرصة عمل، واتفاقية مع شركة اسما كابيتال، لتأسيس شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون شركة أديم كابيتال، بغرض إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لأول شركة في قطاع الخدمات بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة جوجل التعليمية بغرض دعم خطط التوسع الخاصة بشركة جوجل في السوق السعودي.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة بمقرها في الرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وممثلي الشركات المستثمرة في قطاع التعليم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم، على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019، تضاعف بنسبة 100%، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018.

وبلغت مخصصات قطاع التعليم بحسب ما تضمنته ميزانية 2020، نحو 193 مليار ريال، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي.