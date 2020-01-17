شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتفاقيات لـ «مصدر» تدعم أهداف أبوظبي 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وموانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وقع مذكرة التفاهم أمس كل من يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في شركة «مصدر»، والكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس إدارة التشريعات في موانئ أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة المقام هذا الأسبوع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

سيشمل التعاون بين «مصدر» وموانئ أبوظبي وضع إطار عمل يتيح للمستثمرين في كل من مدينة خليفة الصناعية والمنطقة الحرة في مصدر، إمكانية توسيع نطاق أعمالهم والمساهمة في خفض التكلفة وتعزيز الميزة التنافسية لإمارة أبوظبي. كما ستتعاون الشركتان في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والابتكار.

وبالمناسبة، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، على التزام «مصدر» بدعم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، مشيراً إلى أن التعاون مع موانئ أبوظبي والمناطق الحرة التابعة لها من شأنه مساعدة المستثمرين على تعزيز تنافسية شركاتهم من خلال توسيع عملياتهم. وأعرب عن تطلعه للتعاون بشكل وثيق مع موانئ أبوظبي بما يسهم في دفع عجلة الابتكار ضمن مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «تسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز جهود الجانبين للارتقاء بمكانة أبوظبي لتكون مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وستواصل موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية، والتي تعد مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية والصناعة في المنطقة، دورهما الحيوي في تمكين التجارة ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، ودعم الابتكار ومبادرات الاستدامة، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مثل شراكتنا مع مصدر».

وتشهد المنطقة الحرة في مدينة مصدر نمواً متسارعاً، حيث تضم أكثر من 700 شركة تشمل مزيجاً متنوعاً من الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات، والهيئات الحكومية مثل شركة «سيمنز»، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وشركة «هني ويل». وتستفيد الشركات في المنطقة الحرة من مجموعة متكاملة من خدمات الدعم، حيث تربط منظومة الابتكار في مصدر بين المعرفة والأبحاث، وبين الأعمال والفرص الاستثمارية.

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تقوم موانئ أبوظبي بدور حيوي في تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية العالمي، كما تحرص على دعم وتحفيز التجارة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشَغل عدداً من الموانئ والمرافق اللوجستية الاستراتيجية في المنطقة من أبرزها مدينة خليفة الصناعية.

وقد أعلنت مدينة خليفة الصناعية مؤخراً عن طرحها مستودعات جاهزة، ووحدات الصناعات الخفيفة في مجمع الخدمات اللوجستية بالمدينة لاستقطاب الأعمال والورش المتخصصة بالصناعات الخفيفة ولتعزيز الخدمات المقدمة إلى العملاء من شركات التجارة والتصدير، والخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن والموزعين.

تتصل مدينة خليفة الصناعية بميناء خليفة الذي يعد من أسرع الموانئ نمواً في العالم، ويتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تتضمن ربطاً مباشراً مع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال شبكة نقل متعددة الوسائط.

تأسيس شركة لتطوير طاقة متجددة في مصر

أعلنت «مصدر» وشركة «إنفينيتي إنرجي» الشركة المصرية عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة تحت اسم «إنفينيتي باور» لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية موزعة في مصر وإفريقيا.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومحمد الأمين إسماعيل منصور العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة «إنفينيتي إنرجي» وناير فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفينيتي إنرجي».

وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة 2035 في مصر إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 و42% بحلول 2035. وبحسب تحليل وضعته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فإن مصر قادرة على توفير 53% من مزيج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على المصادر المتجددة بحلول عام 2030.