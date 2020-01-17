«فيتش» تثبت تصنيف «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبــي التجــاري»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري عند درجة A+ مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت تصنيف الجدوى عند درجة bb+. في سياق متصل، ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني عند درجة A+، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة. وكانت الوكالة قامت أمس الأول بتثبيت تصنيف كل من «أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي» مع نظرة مستقرة أيضاً.

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