شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» ترحّب باتفاق واشنطن - بكين الأولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت بورصتا نيويورك وناسداك على مكاسب جديدة، أمس، حيث حلّقت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية، فارتفع داوجونز 150 نقطة متجاوزاً 29158 نقطة، فيما قفز مؤشر ستاندرد آند بورز (إس آند بي) فوق 3300 نقط، بينما حلّق مؤشر ناسداك عند 9325 نقطة.

ويوم الأربعاء، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى إغلاق قياسياً بعد أن وقّعت الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة الأولى للتجارة وتعهدتا بحل نزاع بشأن الرسوم الجمركية عصف بالأسواق المالية لأكثر من عام.

أنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 91.16 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 29030.83 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقاً 6.14 نقطة، أو 0.19 بالمئة ليغلق عند 3289.29 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 7.37 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 9258.70 نقطة.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم بعد الظهر، بينما كانت مرتفعة خلال الجلسة أمس، فيما لا يزال الاتفاق الذي وقعه البلدان في واشنطن الأربعاء يثير تساؤلات بشأن الالتزامات الهائلة من الصين، بشراء بضائع أمريكية، بينما يُبقي على رسوم جمركية.

وقبل أن تتراجع قليلاً، كانت أسهم شركات المرافق الأوروبية لامست أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008 مدفوعة بصعود أسهم شركة توليد الكهرباء آر. دبليو. إي. وارتفعت أسهم الشركة بعد تقارير عن اعتزام الحكومة الألمانية تعويضها بنحو 2.6 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عن تكاليف مرتبطة باعتزام البلاد التوقف عن استخدام الفحم.

وصعد مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي الفرعي 0.6 بالمئة مدفوعاً بزيادة 11 بالمئة لسهم شركة هيلو فريش الألمانية المتخصصة في تقديم الوجبات، بعدما ألمحت إلى أداء أقوى في 2019. وتصدر السهم قائمة الأفضل أداء على مؤشر ستوكس 600.

وارتفعت أسهم النفط والغاز مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بفعل إشارة اتفاق التجارة إلى زيادة مشتريات الصين لمنتجات من قطاع الطاقة الأمريكي، كما ساعد تراجع في مخزونات الخام الأمريكية.

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وفي آسيا ارتفع مؤشر هانج سينج 0.38% أمس متجاوزاً 28880 نقطة، بالمقابل تراجع مؤشر شنجهاي 0.5% إلى 3074 نقطة.

وفي طوكيو شهد مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية تغيراً طفيفاً أمس بعد توقيع الاتفاق المرحلي لتهدئة الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهراً، بينما تعرض مصنعو آلات المصانع لضغوط بفعل بيانات ضعيفة بالقطاع.

وارتفع نيكاي القياسي 0.1% إلى 23933.13 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنفس النسبة إلى 1728.72 نقطة.

وتأثرت الأسهم المدرجة في طوكيو على نحو أكبر بالمسائل المحلية، وتطلع المستثمرين لما بعد الاتفاق الأولي المبرم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعرض مصنعو آلات المصانع لضغوط بعدما أصدرت رابطة لمنتجي الآلات في اليابان بيانات عن الطلبيات في ديسمبر/كانون الأول أظهرت تراجع طلبات شراء آلات التشغيل بنسبة 33.6% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 2.9% ونزل سهم إس. إم. سي 2.2%، وهبط سهم ماكينو لآلات الطحن واحداً بالمئة.

وقفز سهم توشيبا للآلات 3.5% بعدما قالت الشركة التي كانت تابعة لشركة توشيبا في السابق إنها ستبيع حصتها التي تبلغ 15.8% في نوفلير للشركة الأم سابقاً، بهدف التخلص من عرض أعلى من شركة هويا. ونزل سهم توشيبا 0.9 بالمئة وتراجع سهم هويا 1.1%.

(وكالات)