منع نقل وتخزين وحيازة «السلع الانتقائية» بدون علامات مميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ألزمت الجهات الجمركية المحلية والاتحادية جميع المراكز والمنافذ والدوائر الجمركية في مختلف إمارات الدولة- بمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في الدولة من دون علامات مميزة، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت الجهات الجمركية في الإمارات خاطبت المراكز الجمركية في وقت سابق بضرورة تطبيق أحكام قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 2 لسنة 2019 ومنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة، «المعسل»، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً من دون وجود علامات مميزة عليها اعتباراً من الأول من مارس/ آذار المقبل، وعلى كل العملاء المعنيين استكمال كل الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بما فيها الحصول على العلامات المميزة والإجراءات المتعلقة بها، ووجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من قبل الإدارات المعنية كافة.

وحدد قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 2 لسنة 2019 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته- «السلع الانتقائية المحددة» بتبغ الأرجيلة «المعسل»، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، حيث سارعت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توفير العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستوردين، أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على أن يتم منع استيراد السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة من دون علامات مميزة اعتباراً من الأول من مارس/ آذار المقبل، في حين؛ يمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في الدولة من دون علامات مميزة اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران 2020 الجاري.

وكانت «الهيئة الاتحادية للضرائب» حددت الرسم المستحق لقاء شراء العلامات المميزة بقيمة 0.084 درهم لكل علامة مميزة ويتم سداده من قبل المستورد أو المنتج قبل إصدار العلامات المميزة له.

كما تضمنت شروط تخزين العلامات المميزة بوجوب تخزينها بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، بما يتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات التي تشتمل على أن تكون طريقة تخزينها بطريقة تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، وتخزينها على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة، أو تعرضها للنسخ، أو التقليد، أو التلاعب بها بأي شكل آخر، على أن يلتزم الشخص المسؤول عن تخزين العلامات المميزة بتقديم المعلومات والبيانات والسجلات التي تطلبها الهيئة لضمان تطبيق أحكام هذا القرار.