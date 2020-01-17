بيع 663 وحدة بـ 950 مليوناً في دبي خلال 5 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.6 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 742 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 550 مليون درهم، و663 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 950 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.1 مليار درهم، منها 132 رهن أراضٍ بقيمة 3.8 مليار درهم، و186 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1.5 مليار درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 783 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 112 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 226 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.