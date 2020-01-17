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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «عين دبي» معجزة هندسية في أفق دبي الغني
تاريخ النشر: 17/01/2020
عرض البرنامج الوثائقي «معجزات هندسية»، تفاصيل مذهلة عن أعمال تشييد «عين دبي» التي تعد أكبر عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يزيد على 250 متراً، وضعف حجم عجلة «عين لندن» البالغ طولها 135 متراً، وتضم «عين دبي» 48 كبسولة تتسع لنحو 1900 راكب. وترتكز العجلة الضخمة على أربعة أعمدة تزن كل واحدة منها طائرة بوينج من طراز 7 أكس 7 جامبو، وسيتم افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام.
من جهتها قالت «سي إن إن»: إن أفق دبي غني جداً بالتصاميم المعمارية المثيرة للدهشة، ومن بينها برج العرب وهو مصمم على شكل شراع، إضافة إلى برج كيان ومتحف المستقبل. وسينضم قريباً تصميم رائع آخر للمشهد المعماري في الإمارة وهو مشروع «ون زعبيل» الذي سيكون على شكل حرف «أتش».
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