شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيليفر - دبي» ضمن «منارات الثورة الرابعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قالت شركة السلع العالمية «يونيليفر» إن المصنع التابع لشركة «يونيليفر» الشرق الأوسط في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، انضم إلى شبكة «منارات الثورة الصناعية الرابعة»، ليكون بذلك أو مصنع في المنطقة ينضم لهذه للشبكة التابعة لمنتدى الاقتصاد العالمي.

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