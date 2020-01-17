شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد مشاركتها في «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مشاركة الولايات المتحدة في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، مشيرة إلى أن المشاركة تعتبر فرصة تاريخية لجمهور عالمي لتجربة جناح الولايات المتحدة ومعرض إكسبو عندما يفتح أبوابه في أكتوبر المقبل.

وكانت واشنطن قد كشفت عن تصميم جناحها بكلفة تصل إلى 220 مليون درهم، ويقع في منطقة التنقل، وتم تصميمه من قبل المهندس كورتيس دبليو فنترس.

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