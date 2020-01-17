شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في دبي بالنطاق السالب في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بيّن تقرير مركز دبي للإحصاء، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.02% في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ليبقى في النطاق السالب، حيث انخفضت أسعار أقسام السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 5.33% والنقل 1.13% والترفيه والثقافة 0.83% والملابس وملبوسات القدم 0.69%.

بالمقابل ارتفع مؤشر كل من قسم التعليم 1.46% والطعام والمشروبات 0.88% والتبغ 14.73% والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.63% والاتصالات 0.23% والسلع والخدمات المتنوعة 0.11% والمطاعم والفنادق 0.10%، والصحة 0.09%.

وارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بنسبة 0.30%، نتيجة ارتفاع أسعار أقسام النقل 2.92% والترفيه والثقافة 4.72% والتبغ 14.94% والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.24% والملابس وملبوسات 0.03% والصحة 0.01%.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود 0.40% والطعام والمشروبات 0.22% وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.24% والاتصالات 0.02%، والمطاعم والفنادق 0.07%. بينما استقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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