رأس الخيمة تستضيف القمة السنوية لـ «باتا»

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك «باتا»، المؤسسة غير الربحية المعنية بتطوير قطاع السياحة والسفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن تنظيم فعاليات القمة السنوية للاتحاد 2020 التي تستضيفها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خلال الفترة ما بين 31 مارس إلى 3 إبريل في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة؛ حيث سيجمع الحدث الممتد على مدار أربعة أيام أكثر من 250 من أبرز رواد الفكر والخبراء، وصناع القرار وكبرى شركات السفر الدولية للمشاركة في رسم الخطط والمسارات لتنمية قطاعات السفر والسياحة من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبالتزامن مع انعقاد القمة، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، سيتم عقد منتدى عالمي لتعزيز مسيرة النمو ومستويات القيمة والجودة المستدامة في قطاع السياحة. وتماشياً مع رؤية «القمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك 2020»، سيتطرق جدول أعمال القمة الشامل إلى موضوع «الشراكات نحو المستقبل»، كما أنه سيوفر منصة تفاعلية لأعضاء وشركاء «اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك» من القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه هذه الصناعة.