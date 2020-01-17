منصة جديدة للابتكار ودراسة فـرص دعـم مشاريـع «الاستدامـة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي «الشريك الرئيسي» لأسبوع أبوظبي للاستدامة؛ أمس عن إطلاق «منصة دائرة الطاقة للابتكار»، والتي تهدف إلى دعم توجهات إمارة أبوظبي لتحفيز الابتكار باعتباره إحدى أدوات تحقيق ريادة المستقبل في مجال الطاقة، والمساهمة في إيجاد أفكار وحلول مبتكرة من شأنها تعزيز توجهات الدائرة لتحقيق تحول الطاقة.

وتستهدف المنصة استقطاب المبتكرين وخبراء القطاع، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطلبة وأفراد المجتمع محلياً وإقليمياً وعالمياً للمشاركة بالابتكارات والأفكار الإبداعية الداعمة لقطاع الطاقة والاستدامة البيئية على مستوى الطاقة، حيث تتيح المنصة لزوّارها إمكانية تقديم ابتكاراتهم وفق فئات رئيسية في مجال الطاقة والاستدامة.

وقال عبد الله الخميري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في دائرة الطاقة في أبوظبي: تؤمن دائرة الطاقة بدورها بدعم توجهات حكومة إمارة أبوظبي لدعم وتعزيز مبادئ الابتكار كأحد مقومات الارتقاء بالمجتمع المحلي والتحضير لمستقبل أكثر استدامة ورفاهية.

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