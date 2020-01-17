شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليوناً يواجهون نقص الغذاء في جنوب القارة الإفريقيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن عدداً قياسياً يبلغ نحو 45 مليون شخص، في 16 دولة، بمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، يعانون انعداماً شديداً في أمن الغذاء، بعد موجات متكررة من الجفاف والفيضانات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت لولا كاسترو المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لجنوب القارة الإفريقية: «أزمة الجوع وصلت لمستوى لم نشهد مثله من قبل، والمؤشرات تظهر أن الأمر سيتفاقم».

(رويترز)

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