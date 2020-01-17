الأسهم تختتم أسبوعاً من المكاسب القوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت أسواق الأسهم المحلية نقاط مقاومة مهمة في أسبوع شهد تدفق سيولة أجنبية استهدفت بصفة خاصة «القيادية» في البنوك والعقار، ليسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً أسبوعياً 2.87% عند 2828 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 2.04% إلى 5179 نقطة.

واستقطبت أسهم شركات رئيسية في قطاعي العقار والبنوك 56% من السيولة خلال 5 جلسات؛ وهي: «إعمار»؛ «دبي الإسلامي»؛ «الإمارات دبي الوطني»؛ «أبوظبي الأول»؛ «الدار»؛ و«أبوظبي التجاري».

وخلال الأسبوع ضخ الأجانب (غير العرب) صافي استثمار أسبوعي بقيمة 257.34 مليون درهم كمحصلة شراء، توزعت بواقع 132.1 مليون درهم في دبي، و125.3 مليون درهم في أبوظبي.

وتركزت مشترياتهم الأسبوعية على أسهم: «سلامة»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«العالمية القابضة»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار». وبلغ إجمالي سيولة السوقين خلال الأسبوع 1.77 مليار درهم، منها 1.1 مليار في دبي، و670.8 مليون في أبوظبي.