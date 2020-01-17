غياب الشفافية عائق أمام الشركات الأوروبية بـ «الحزام والطريق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشكّل غياب المعلومات والشفافية، أكبر عائق في وجه الشركات الأوروبية الساعية إلى المشاركة في مبادرة حزام وطريق الصينية، وفق استطلاع نشرته الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في الصين.

وذكرت 20 شركة فقط من 132 شملها الاستطلاع، أنها دخلت في مناقصة على صلة بأحد المشاريع المرتبطة بمبادرة حزام وطريق، الرامية إلى بناء شبكة عالمية من الموانئ وسكك الحديد والمجمّعات الصناعية في أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وواجهت المبادرة التي اعتبرت بين أبرز النقاط في سياسة الرئيس الصيني شي جين بينج الخارجية، انتقادات لمراكمتها ديوناً على الدول الفقيرة والافتقاد إلى الشفافية.

وشكّل نقص المعلومات بشأن الاتفاقيات ونظم الشراء «غير الشفافة»، أكبر عوائق حددتها الشركات الأوروبية في الاستطلاع.

وبين الشركات التي تقدمت بمناقصات للانخراط في مشاريع حزام وطريق، لم تسمع إلا 10 في المئة منها عن المشروع من خلال معلومات متاحة علناً.

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وأفادت غرفة التجارة الأوروبية في تقرير أن «الأغلبية العظمى أعلمت إما من قبل مؤسسة شريكة أو من قبل الحكومة الصينية، ما يعني أنه تم انتقاؤها للمشاركة».

وقال رئيس الغرفة جورج ووتك إن الاستطلاع أظهر أن مكاسب مبادرة حزام وطريق بالنسبة للشركات كانت «غير مهمة بدرجة كبيرة»؛ إذ لم تمنح الشركات الأوروبية مجالاً إلا لتلعب أدواراً متخصصة.

وذكرت أكثر من نصف الشركات التي فازت بمناقصات، أن ذلك تم بفضل امتلاكها منتجات أوخدمات غير متوفرة لدى شكة صينية. وكانت معظم الشركات الممثلة في المبادرة من المعنية بالخدمات المالية واللوجستية أو الآليات .

ولدى سؤاله عن الاستطلاع في مؤتمر صحفي دوري يوم أمس الخميس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إنه بموجب إطار عمل مبادرة حزام وطريق، تشارك الشركات الصينية والأجنبية في مشاريع تعاون بشكل «منفتح وشفاف ويتوافق مع قواعد السوق والمبادئ المنصفة».

وأضاف أن نجاح الشركات بالفوز في المناقصات من عدمه يعتمد على مدى تنافسيتها.(أ.ف.ب)