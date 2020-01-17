تعزيز سوق تقنيات المدن الذكية البالغة 2.7 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال خبراء مشاركون في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن مبادرات المدن الذكية في دولة الإمارات، التي تشمل الخدمات الذكية، كنشر شبكة الاتصالات المحمولة من الجيل الخامس، وتنفيذ المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومشروع «الهايبرلوب»، تدعم النمو السريع لسوق تقنيات المدن الذكية في الشرق الأوسط، وإفريقيا، التي تقول «آي دي سي» إن حجمها سيصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول العام 2024.

وعقد معرض ومنتدى المدن الذكية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، دعماً للمساعي الرامية إلى تنمية المدن الذكية وتطويرها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وشهد المعرض نقاشات بنّاءة وعرض أحدث الابتكارات من «بي إم دبليو»، و«سيرك إي-سكوترز»، و«كيوبك آرت تكنولوجيز»، و«هايبر لوب»، و«تسلا»، بجانب استضافته أجنحة وطنية من اليابان وهولندا، تعرض تقنيات مبتكرة.

وقال مجد كوسا رئيس قطاع الطاقة وخدمات الكهرباء لدى شركة «اتصالات»، إن المدن الذكية التي تجمع بين أحدث تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء «سوف تلمس المنفعة الكبرى في التحوّل الرقمي للمجتمع والاقتصاد»، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لهذا التحوّل في سبيل إحراز التقدّم المنشود في تنفيذ أجندة الاستدامة. وأضاف المسؤول الذي شارك في جلسة متخصصة تتناول شبكات الجيل الخامس تحت عنوان «الجيل الخامس، أداة التمكين للمدن الذكية المترابطة»، وتقام ضمن معرض ومنتدى المدن الذكية، أن هذا الحدث «يحظى بالأهمية لعرضه ريادة دولة الإمارات في مجال شبكات الجيل الخامس، بعد أن أطلقت «اتصالات» هذه الشبكة المتطورة تجارياً لدعم الابتكارات في الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي».

وجمع معرض ومنتدى المدن الذكية نخبة من أفضل الجهات العاملة في تطوير المدن الذكية من المنطقة والعالم.