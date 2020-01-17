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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صندوق خليفة لتطوير المشاريع ينظم ورشة «استشراف المستقبل»
تاريخ النشر: 17/01/2020
عقد صندوق خليفة لتطوير المشاريع ورشة عمل متخصصة لرواد الأعمال بعنوان «استشراف المستقبل»، والتي حضرها وشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات من القطاع المالي في دولة الإمارات. وسلطت الورشة الضوء على الفرص والتحديات الرئيسية التي يحملها العقد المقبل، والإجراءات التي من شأنها أن تعزز نشاط الأعمال الريادية على المستوى الوطني.
وأقيمت ورشة العمل «استشراف المستقبل» كجزء من مشاركة صندوق خليفة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، حيث تعد هذه المشاركة جزءاً من التزامه في تحقيق أعلى مستويات التميز في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى سعيه لتحقيق التوافق بين مختلف الدوائر والهيئات على مستوى حكومة أبوظبي.
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