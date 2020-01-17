4 وزارات تفوز بــ «أهداف التنمية المستدامة» خلال «منتدى 2030»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن نتائج «سباق أهداف التنمية المستدامة»، وذلك خلال «منتدى الإمارات لأهداف التنمية المستدامة 2030» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وشارك في السباق 17 جهة وهيئة حكومية محلية واتحادية، وذلك من خلال تعزيز مؤشرات هدف محدد من الأهداف ال 17 لأجندة التنمية المستدامة على أربع مراحل، اشتملت على تشكيل الفرق الفنية، وتحديد المؤشرات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات، إلى جانب تحسين هذه المؤشرات عبر استعراض البيانات، والعمل على وضع خطط عمل مدروسة لتوفير ومتابعة البيانات المتوفرة، وتحديثها بشكل دوري، ومن ثم استعراض النتائج.

قامت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بتسليم الجوائز إلى الأربع وزارات الفائزة في هذا السباق، وذلك من خلال إثبات جدارتها في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة كلاً في مجال اختصاصها، وهي وزارة الاقتصاد التي حلت في المركز الأول، وتلتها وزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة الطاقة والصناعة في المركز الثاني، ثم وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

صناعة مستقبل أفضل

وقالت الهاشمي: نحن فخورون بالنتائج الإيجابية والمتميزة التي حققتها كافة الجهات الحكومية المشاركة في هذا السباق، والتي تعكس حرصها والتزامها التام بالعمل والتعاون من أجل دفع التنمية إلى مستويات ترقى لتطلعات القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل لأجيال الغد، وطموحات شعبنا في الوصول إلى المركز الأول في جميع المجالات.

وأضافت: الاستدامة هي مسؤولية مشتركة بين القطاعات وأفراد المجتمع، ومن خلال هذا السباق نسعى إلى إبراز النهج التعاوني القائم بين الجهات والمؤسسات والشركات في دولة الإمارات للمساهمة في تعزيز مكانتها الرائدة ودورها كداعم ومساهم أساسي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية.

وقالت: إن الإقبال والتوافد على المشاركة في فعاليات أبوظبي للاستدامة إنما هو تأكيد على هذه المكانة العالمية وانعكاس لوعي المجتمع الكبير بمفاهيم الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء غد مزدهر للأجيال القادمة.

وتكمن أهمية السباق في التأكيد على مساهمة البيانات في تسريع وتيرة أهداف التنمية المستدامة، وفي توفير منصة مثالية تسهم في توحيد أطر التعاون والعمل المشترك بين الجهات المختلفة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، وتحويلها إلى فرص للارتقاء بأنظمة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات. كما يسهم السباق أيضاً في إيجاد نماذج عمل حديثة ومبتكرة تكون مثالاً يحتذى به من الدول الأخرى.

إرساء ثقافة الابتكار

وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: نسعى في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لتحفيز الشراكات بين القطاعات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهذا السباق هو لتسليط الضوء على أهمية توفير البيانات والإحصاءات التي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إرساء ثقافة الابتكار كأسلوب لتطوير عمل الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة خدماتها وفقاً لأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة الريادية على مؤشرات التنافسية العالمية.

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الشراكة الفاعلة

وناقش المنتدى أيضاً عدداً من المقترحات والبرامج والحلول المبتكرة الرامية إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب سبل توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مثل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: كان دعم أهداف التنمية المستدامة ولا يزال ركيزة أساسية في مسيرة دولتنا التي بدأت منذ أجيال، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج يقتدى به في التطور والازدهار صناعة مستقبل أفضل لأجيال الغد. فدولة الإمارات هي اليوم السباقة في الجمع بين سياسات واستراتيجيات التنمية المحلية مع هذه الأهداف العالمية.

وتابعت: جهودنا لم تقف على المستوى المحلي فقط، فقد كان لنا أيضاً دور فاعل في مساعدة الدول على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم نماذج ملهمة تمكنها من تحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتزامن مع تقديم مساعدات خارجية بقيمة 7.7 مليار دولار في العام 2018 توزعت على 170 دولة لمساعدتها على دفع مسيرة التنمية فيها.

التعليم والاستدامة

وقال حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: «التعليم هو من الأسس الرئيسية في تحقيق الاستدامة وسيلة رئيسية في نشر الوعي بأهدافها على المستويات المحلية، والعالمية، حيث تعتبر المؤسسات التعليمية من المساهمين الرئيسيين في إرساء ثقافة الاستدامة في جيل جديد من القادة في المستقبل، وذلك من خلال بناء معارفهم وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم على الإبداع والابتكار لأساليب وحلول فعالة تحول التحديات التي تواجه مجتمعاتنا إلى فرص تحقق التنمية المستدامة، وتصنع مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.



اجتماع مشترك مع لجنة تنسيق العمل الإحصائي



تضمنت أجندة المنتدى مجموعة من الجلسات استهلها الاجتماع المشترك بين لجنة تنسيق العمل الإحصائي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والذي ناقش أولويات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات مع المراكز الإحصائية المحلية في الإمارات السبع. كما تضمن أيضاً جلسة حوارية استعرض فيها عبد الله ناصر لوتاه الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

واستضاف المنتدى جلسة حوارية شاركت بها الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية، مع مجموعة من الرائدات في مجال التنمية المستدامة، لتسليط الضوء على الدور الحيوي والمهم للمرأة.