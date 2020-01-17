متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * قدمت شركة «طيران أبوظبي» طلباً إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية للموافقة على فتح أسهم الشركة للأجانب بنسبة لا تزيد على 30% اعتباراً من الأحد القادم. وأفادت الشركة، أن ذلك يأتي بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في أكتوبر الماضي لتعديل بعض مواد النظام الأساسي، إضافة إلى موافقة الجهات المختصة على هذه التعديلات. يذكر أن المادة (8) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن جميع الأسهم اسمية ولا يجوز أن تزيد ملكية المساهمين من غير مواطني دولة الإمارات على 30% من أسهم رأس المال.

* أعلن مصرف الهلال، المملوك بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن موافقته على بيع شركة «الهلال للتكافل»، التي تتولي تقديم خدمات التأمين الإسلامي وعملياتها، لصالح شركة «سراج» القابضة. وتوقع المصرف، في بيان أمس، إتمام عملية البيع خلال الربع الأول من العام الجاري شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية. وأوضح المصرف أن هذه الصفقة لن يكون لها أي تأثير في ربحية مصرف الهلال بشكل خام أو ربحية مجموعة أبوظبي التجاري بشكل عام. وجاءت الصفقة في إطار استراتيجية مصرف الهلال الرامية الى التركيز بشكل رئيسي على تقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية والتخارج من الأعمال غير الرئيسية الأخرى.

* أكدت شركة «دريك آند سكل» علمها بإيقاف رئيسها التنفيذي السابق خلدون الطبري، من قبل السلطات الأردنية بناء على نشرة حمراء صادرة من الإنتربول الدولي بموجب الدعاوى المرفوعة ضده من قبل الشركة. وأشارت في بيان، إلى أن الطبري أكد بحسب الأخبار المنقولة عنه منعه من السفر تنفيذاً لنشرة الإنتربول وأن السلطات المختصة في الأردن تقوم حالياً بالتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

* أكدت «جي إف إتش المالية» أنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات، منوهةً باحتمالية إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولي في بورصة لندن. وذكرت أن هذا الإصدار يأتي تماشياً مع قرار الجمعية العمومية في ديسمبر إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في إصدار واحد أو عدة إصدارات. وأفادت بأنه سيتم عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من 15 يناير 2020 في آسيا والإمارات ولندن. ونوهت الشركة بأنها عينت «سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» للعمل منسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. وقالت إن بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال» وشركة «كامكو للاستثمار» وبنك «المشرق» و«شعاع كابيتال» وبنك «وربة» سيكونون أيضا مديرين رئيسيين مشتركين.

* وافق مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة القابضة» خلال اجتماعه أمس، على مقترح إصدار صكوك. وحدد مجلس الإدارة القيمة الإجمالية للإصدار ب125 مليون درهم.

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* عينت شركة «أمانات القابضة» التي تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، شركة «الرمز كابيتال» كموفر سيولة لأسهمها. وستقوم «الرمز» فوراً بالتداول على السهم بشكل مستقل عنها ضمن معايير محددة مسبقاً ووفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية.

* يناقش مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة القابضة» 16 الجاري، مقترح إصدار صكوك بقيمة 125 مليون درهم.

* يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في 16 الجاري للنظر في خيارات إعادة هيكلة رأس المال، وتمديد تسهيلات القروض الحالية للشركة، وتحضيرات الجمعية العمومية القادمة.

* قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» التوصية إلى الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم بالموافقة على شراء الشركة لنسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها.

* كشفت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» عن بيان محدث للمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة حتى 9 يناير الماضي، مشيرة إلى أن حكومة الفجيرة هي المساهم الأكبر بنحو 23.19%، ثم «محمد إبراهيم الرميح» 13.99% و«وفرة للاستثمار الدولي - عملاء» 9.44%، و«البنك الإسلامي للتنمية» 7.1% و«الوطني للاستثمار» 5.029%.