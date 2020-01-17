«غرفة أبوظبي» تروّج للإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً

شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في فعاليات الدورة الثالثة عشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، الحدث السنوي الأبرز عالمياً والمخصص لتطوير طاقة المستقبل وتعزيز كفاءة الطاقة وتقنياتها المختلفة.

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن مشاركة الغرفة تأتي في إطار استراتيجيتها لدعم جهود الترويج لإمارة أبوظبي كمركز استثماري عالمي في المنطقة، خاصة في هذا الحدث الدولي المهم الذي يعتبر من أهم المعارض والملتقيات المتخصصة في مجال الطاقة، واستدامتها، كما تعكس المشاركة مدى الأهمية التي توليها إدارة «غرفة أبوظبي» لقطاع الطاقة المتجددة وحرصها على تفعيل جهود الشركات والمؤسسات الخاصة المحلية لدعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والعالمي، لاسيما وأن دولة الإمارات تعد من أهم بيئات الأعمال الواعدة والخصبة لممارسة الأعمال والاستثمار، خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الحلول النظيفة والتكنولوجيا، وأمن ومستقبل الطاقة.

واستقطب جناح غرفة أبوظبي الموجود في المعرض ضمن مشاركة قوية ل850 شركة عارضة تمثل 40 دولة على مستوى العالم، حيث أشاد العديد من الزوار وكبار الشخصيات والمسؤولين، بالخدمات المختلفة التي تقدمها «غرفة أبوظبي» للشركات والمؤسسات الأعضاء، وكذلك الخدمات الخاصة للمستثمرين، والعديد من مجتمع الأعمال الراغبين في ممارسة العمل والتجارة في إمارة أبوظبي، كما شهدت مشاركة غرفة أبوظبي نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال، لاسيما مع توافد الشركات الأجنبية الزائرة والمستثمرين الأجانب الزوار للمعرض، حيث تركزت استفساراتهم حول كيفية الانتساب لعضوية الغرفة، والتعرف إلى إجراءات فتح فروع في إمارة أبوظبي للشركات الأجنبية العاملة في مختلف القطاعات، فضلاً عن اهتمامهم الكبير بالحصول على معلومات حول ماهية الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلية.

كما وقع محمد هلال المهيري، وفيكي كيم، على هامش المشاركة في معرض طاقة المستقبل مذكرة تعاون بين غرفة أبوظبي، ورابطة الشركات المصدرة في كوريا، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تبادل المعلومات والأفكار بشأن إمكانية توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، لاسيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق مصلحتهما المشتركة.