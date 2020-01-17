«إنجي» الفرنسية تستثمر 40 مليار دولار في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

كشف تركي الشهري المدير التنفيذي لشركة إنجي الفرنسية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وتركيا عن حجم استثمارات شركة إنجي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إنها تصل إلى 40 مليار دولار في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة وخدمات البنية التحتية لقطاع الطاقة، منها 5 مليارات دولار في السعودية (مرجح أن تتضاعف إلى 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة) و5 مليارات دولار في الإمارات.

وأضاف الشهري، إن شركة «إنجي» تقوم بتمويل مشروعاتها في المنطقة من خلال التسهيلات المصرفية، حيث تعتمد بنسبة 80% على التمويل من بنوك من خارج دول المنطقة و20% من بنوك في دول الخليج العربي، وجاء حديث «الشهري» هذا في حديث خاص ل«الخليج» خلال مشاركة «إنجي» في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال الشهري إن شركة «إنجي» التي دخلت أسواق 70 دولة من دول العالم، بدأت تتوسع في أعمالها في المنطقة وبدأت تركز على الدخول بشركات مع مشاريع القطاع الخاص في المنطقة وعدم الاكتفاء بالدخول في المشاريع الحكومية والقطاع العام فقط. مشيراً إلى أن 10% من الطاقة في السعودية مصدرها المشاريع التي حصلت عليها «إنجي»، و10% من المياه المحلاة في السعودية من مشاريع «إنجي».

وقال الشهري، إن شركة إنجي دخلت كشريك استراتيجي في شركة تبريد بحصة 40% كأحد استثماراتها في قطاع خدمات الطاقة والتبريد، وإنها فتحت مجالاً واسعاً لدخول «تبريد» إلى أسواق جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث تم دخول شركة تبريد في السوق الهندية وتم تأسيس شركة تبريد فيها، مشيراً إلى أن شركة تبريد لديها حصة 28% في شركة تبريد السعودية.