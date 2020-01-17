«معاً» توقّع اتفاقية تعاون مع «البلديات »

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ودائرة البلديات والنقل أمس، اتفاقية تعاون لدعم المشاريع ذات النفع الاجتماعي، والتي تندرج ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي التي طرحتها هيئة «معاً» مؤخراً، وذلك بحضور الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، و عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

وتم توقيع اتفاقية التعاون، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تنص الاتفاقية على دعم الجهود المبذولة لتحديد المشاريع التي تهدف إلى تحقيق النفع العام، وذلك ضمن محور منظومة عقود الأثر الاجتماعي التي تطورها هيئة معاً، وتعد سابقة أولى من نوعها في منطقة الخليج، وسيتم تفعيلها خلال عام 2020.

ويعتبر نظام عقود الأثر الاجتماعي أو ما يعرف ب «سندات الأثر الاجتماعي»، الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، أداة مالية مبتكرة ومعترفاً بها دولياً، تُسهم في تعزيز توجيه الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وتعرف أيضاً باسم «الدفع مقابل النتيجة»؛ حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل، للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة، مقابل الالتزام بتحقيق نتائج ملموسة ذات أثر مستدام؛ إذ تقدم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة.

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وتطبق حالياً أكثر من 40 دولة فكرة العقود الاجتماعية حول العالم؛ للمساعدة في تطوير منظومة مجتمعية تواجه التحديات الاجتماعية، وتشجع الابتكار والنمو داخل القطاع الثالث.

وتنص مذكرة التعاون على التنسيق بين الطرفين، والعمل على تحديد وتطوير المشاريع التي يمكن أن تستفيد من التمويل، عبر منظومة عقود الأثر الاجتماعي، والتي تشمل، تمويل برامج مبتكرة لتعزيز الرفاهية والتماسك الاجتماعي، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع.

وقال الخييلي: «لتعزيز مجتمع واقتصاد مستدام يتسم بالشفافية ويستجيب لاحتياجات مجتمع إمارة أبوظبي، علينا عقد شراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وستُسهم دائرة البلديات والنقل على نحو كبير ومؤثر في نجاح منظومة عقود الأثر الاجتماعي».

وقال الأحبابي، إن الاتفاقية الموقعة مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، تشكل مثالاً يحتذى به في التعاون بين المؤسسات المحلية لخدمة المجتمع، ودعم الخطط التنموية طويلة الأمد بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والمعيشية، والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، وتطوير ودعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما ومع القطاع الخاص.وقالت سلامة العميمي، إن هيئة «معاً» تسعى بشكل مستمر لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل أبوظبي مكانًا مثالياً تتحقق فيه أعلى مؤشرات جودة الحياة، مشيرة إلى أن منظومة عقود الأثر الاجتماعي ستلعب دوراً رئيسياً في مواجهة التحديات التي نواجهها في المجتمع.