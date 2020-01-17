«دبي للمأكولات» ينطلق 26 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات في 26 فبراير وتستمر حتى 14 مارس 2020 لتقدّم لزوّار وسكّان دبي فعاليات مميّزة وعروضاً ترويجية.

ويسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، كونه يبرز التنوّع المميّز الذي تمتاز به المدينة مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية ويتيح المجال أمام الزوار والسكان والعائلات للإطلاع على مذاقات متنوعة حول العالم.

وينظم «مهرجان دبي للمأكولات»، من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فعاليات وأنشطة تقام على مدار 18 يوماً، وتتضمن «أسبوع دبي للمطاعم»، و«كانتين الشاطئ»، إضافة إلى «الجواهر الخفية» وهي مطاعم شعبية غير معروفة لدى الجميع تمتاز بتقديم مأكولات ذات مذاق رائع.