الزيودي والمزروعي والصايغ يطّلعون علـى أحـدث مبادرات «أبوظـبي للتوزيـع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

زار الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وأحمد الصايغ، وزير دولة، جناح شركة أبوظبي للتوزيع في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، واطلعوا على أحدث مبادرات ومشاريع الشركة لتعزيز استدامة البيئة، والحفاظ على موارد الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي. وكان في استقبالهم سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وعدد من مديري الإدارة العليا للشركة.

وتستعرض شركة أبوظبي للتوزيع، خلال مشاركتها في الحدث، أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز التوعية لدى سكان إمارة أبوظبي حول أهمية ترشيد استهلاك موارد الطاقة والمياه؛ حيث تتمثل مسؤولية الشركة بتوفير مياه الشرب والكهرباء لسكان الإمارة، إلى جانب تشجيع المتعاملين على الاستخدام المستدام الأمثل للموارد، وتزويدهم بمجموعة من الإرشادات والطرق التي يمكنهم اتباعها لترشيد الاستهلاك، وتوفير تكلفة قيمة فاتورة المياه والكهرباء.وتتماشى مبادرات برنامج «ترشيد» التي تستعرضها شركة أبوظبي للتوزيع في أسبوع أبوظبي للاستدامة مع رؤية أبوظبي الرامية إلى خفض استهلاك الفرد بنسبة 20٪ بحلول عام 2030،. كما يقلل استخدام المياه سنوياً بما يعادل ملء 67 ألفاً و600 حوض سباحة أولمبي.