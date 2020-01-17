284 مليون دولار يوفرها الربط الكهربائي لدول التعاون في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت هيئة الربط الكهربائي الخليجي وفراً اقتصادياً لدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي العربي قدره 284 مليون دولار عام 2018، بزيادة 26.2% عن حجم الوفر عام 2017 البالغ 225 مليون دولار. وبذلك يكون حجم الوفر الاقتصادي لدول المجلس منذ بدء التشغيل لعملية الربط الكهربائي تجاوز 2.2 مليار دولار، أي ما يفوق الكلفة الرأسمالية والتشغيلية لمشروع الربط الكهربائي، وهذا ما يؤكد أهمية وجدوى مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي شاركت في أسبوع أبوظبي للاستدامة، إنها حققت خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة في تأمين الطاقة لدول مجلس التعاون ودعم واستقرار وأمن شبكات كهرباء دول مجلس التعاون، واستمرارية التيار الكهربائي لجميع القطاعات الاستهلاكية في دول المنطقة، وبينت أن ذلك يأتي في إطار خطط طموحة لمواكبة ارتفاع الطلب والحاجة لمزيد من الطاقة الموثوقة على المديين القريب والبعيد في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول مجلس التعاون.

وبدخول دول مجلس التعاون مرحلة التحول في الطاقة، فإن توفير الكهرباء في المستقبل القريب لن يقتصر على المصادر التقليدية وحسب، بل سيمتد ليشمل بشكل اكبر منظومات الطاقة المتجددة والنظيفة، ما يحدو هيئة الربط الكهربائية الخليجي لمواكبة هذا التحول والاستمرار في رفع كفاءة التشغيل من خلال افضل المنظومات الحديثة حتى تصبح جهود الهيئة اكثر مواكبة لمتطلبات التطور والتقنيات المبتكرة التي لا تتوقف الدوائر العلمية عن ابتكارها والصعود بقيمتها العلمية إلى آفاق اكثر استشرافاً لتطلعات جميع قطاعات مستهلكي الكهرباء.

وقالت هيئة الربط الكهربائي الخليجي إنها استطاعت من خلال الدور الحيوي الذي تقوم به، تطوير أمن واستقرارية شبكات الكهرباء الخليجية، وجعلها اكثر مواكبة للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، كما ساهمت بمشاركتها العالمية في نقل الخبرات والتجارب العالمية وتطوير العناصر البشرية لإدارة مختلف عمليات الطاقة الكهربائية.

وفي إطار عزم الهيئة للارتقاء بمشروع الربط إلى مدى أبعد، بما يعزز طموحات وتطلعات أبناء المجتمع الخليجي العربي في توفير الطاقة والاستدامة، فقد خطت الهيئة خطوات كبيرة في بحث فرص توسعة الربط، ومده إلى البلدان المجاورة وصولاً إلى آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، ما سيفسح لدول مجلس التعاون فرصاً كبيرة في تصدير واستيراد الطاقة بكافة مصادرها عن طريق الطاقة الكهربائية التي ستمثل في المستقبل القريب المصدر الأساسي لاستهلاك الطاقة من قبل جميع القطاعات.

ومع استمرار جهود الربط الكهربائي الخليجي في تطوير منظومتها العملية والإدارية، فمن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون على مدى 23 سنة مقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، ما يضع الهيئة أمام تحديات كبيرة ينبغي أن نجعلها واقعاً يساعد في تنمية جميع القطاعات الاقتصادية من خلال دعم التوجه نحو الاستدامة والاستمرار في التطوير التقني من خلال البحث والتطوير وتشجيع الابتكار، وتأهيل المزيد من الموارد البشرية والخليجية لإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة الكهربائية بأعلى معايير الجودة التشغيلية، وهو ما ستعمل لأجله خلال الفترة المقبلة وفقاً لما قالته هيئة الربط الكهربائي الخليجي.