مبادرة «بيئة بلا أوراق» من «ديوا» توفّر 17 مليون ورقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 في العاصمة أبوظبي، سلطت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الضوء على أبرز مشروعاتها ومبادراتها في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، بصفتها شريك الكفاءة للقمة.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تمضي قدماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات، ليكون «عام الاستعداد للخمسين» نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار.وأضاف: «تسهم مشروعات ومبادرات الهيئة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

كما سلطت الهيئة الضوء على مبادرة «بيئة بلا أوراق»، التي أطلقتها دعماً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية؛ حيث أسهمت هذه المبادرة في الحد من طباعة 17 مليون ورقة حتى نهاية عام 2019؛ وتطبيق «المكتب الذكي» الذي يوفر لموظفي الهيئة تجربة سلسة ومتميزة في إنجاز مهامهم، ويضفي مزيداً من الراحة والسعادة لهم، وتم إجراء 24 مليون معاملة من خلال التطبيق خلال العام الماضي.