شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية لثاني جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق للجلسة الثانية على التوالي، وذلك مع استمرار تأثير التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية مع الصين بالإضافة إلى صدور بيانات حكومية إيجابية.



وكشفت بيانات عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بعشرة آلاف طلب إلى 204 آلاف طلب في الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على توقيعه للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين قائلا إنها من أفضل الصفقات في تاريخ بلاده كما أنها هامة للصينن وللعلاقات التجارية معها.



وأضاف "ترامب" بأن الاتفاق التجاري المرحلي سوف يعيد للولايات المتحدة 250 مليار دولار عبر مشتريات صينية من السلع الأمريكية.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.2% مغلقاً عند 58.52 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.8 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1% وأغلق عند 64.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 267 نقطة) إلى 29297 نقطة، وحقق أعلى مستوى في الجلسة عند 29300 نقطة وأقل مستوى عند 29131 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 9357 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9358 نقطة وأقل مستوى عند 9301 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3317 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3317 نقطة وأقل مستوى عند 3303 نقاط.