شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح رغم صادرات أمريكية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات الخميس وسط عمليات جني أرباح تلت الارتفاع المتوقع في أعقاب هدوء المخاوف بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" قد وقعا يوم الأربعاء على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ليهدأ بذلك نزاع بين أكبر اقثتصادين في العالم تواصل على مدار ثمانية عشر شهراً.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن هذا الحدث يمثل واحدة من أهم وأكببر الصفقات التجارية في تاريخ الولايات المتحدة مشيرا إلى أهميتها للصين وللعلاقات التجارية معها على المدى الطويل.

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كما أضاف "ترامب" بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سوف تعيد 250 مليار دولار إلى أمريكا عبر مشتريات صينية من السلع في مجالات مختلفة سواء زراعيية أو صناعية أو خدمية.



ومن جانبها، ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن صادرات البلاد من القمح بلغ إجماليها 710.2 ألف طن خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير/كانون الثاني متجاوزة توقعات تراوحت بين 200 ألف و500 ألف طن.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% إلى 5.65 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 5.73 دولار وأقل سعر عند 5.60 دولار.