شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك "مورجان ستانلي" يقفز 6.6% بعد تحقيق نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مورجان ستانلي" خلال تعاملات الخميس بعد إعلان البنك الأمريكي عن نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الرابع من العام الماضي.



وكشف البنك الأمريكي عن ارتفاع أرباحه الفصلية في الربع الرابع من االعام الماضي بنسبةة 46% إلى 2.24 مليار دولار أو 1.3 دولار للسهم الواحد، بينما توقع محللون أرباحا عند 99 سنتاً للسهم.

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وقفزت إيرادات البنك أيضا بنسبة 27% إلى 10.86 مليار دولار مقارنة بتوقعات محللين بتحقيق إيرادات عند 9.72 مليار دولار.



وعلق المدير التنفيذي لـ"مورجان ستانلي" "جيمس جورمان" على هذه البيانات قائلاً إن البنك يواصل تحقيق أهدافه وفق خطة استراتيجية يتم تنفيذها باحترافية مع تنويع مصادر الإيرادات والتركيز بشكل كبير على رضا العملاء.



وفي ختام تعاملات الخميس، ارتفع سهم "مورجان ستانلي" بنسبة 6.6% إلى 56.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.3 دولار وأقل سعر عند 55.6 دولار.