شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد :مصر تتصدر استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16-1-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها ، تصدر مصر للمرة الثانية استثمارات البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2019، وكذلك تصريحات وزير الطاقة اليونانى حول المشاركة بخط إيست ، بالإضافة لخبر استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وقرار وزارة الإسكان بإعفاء المتأخرين عن سداد الأقساط من غرامات التأخير..

مصر تتصدر للمرة الثانية استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عام 2019

تصدرت مصر الاستثمارات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام الثاني على التوالي بالتزامات جديدة بلغت 1.2 مليار يورو في 26 مشروعًا فى عام 2019 بعد أن بلغت 1.1 مليار يورو في العام الماضي 2018، وذكر البنك في سياق تقرير له اليوم أنه واصل دعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2019، حيث قام باستثمار 1.8 مليار يورو جديدة في 53 مشروعًا، منها 72 % في القطاع الخاص، بينما كان 40 % في الاقتصاد الأخضر. وتأتي هذه القيمة من الاستثمارات كتكملة لاستثمارات بقيمة 2 مليار يورو في 50 مشروعًا في العام السابق.

وزير الطاقة اليونانى: المشاركة بخط إيست ميد متروك لمصر ودول المنطقة وفقا لمصالحهم

قال وزير الطاقة الاسرائيلي، أن الدول المشاركة المشاركة في منتدي غاز شرق المتوسط قررت العمل سويا للاستفادة من الغاز في المنطقة وأيضا في أوروبا، حيث إنه بعد تنمية أكبر الحقول الإسرائيلية بدأنا في التدفيع لأنه سيساعد المنطقة وهو تعاون مثمر.

الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم .. ويسجل 15.72جنيه

واصل الدولار انخفاضه اليوم الخميس 16-1-2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ومنها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.76 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربى مسجلا 15.72 جنيه للشراء، 15.82جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجى مسجلا 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

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وزير البترول: تشكيل مجلس استشارى لمنتدى الغاز يضم شركات الغاز سواء الحكومية والخاصة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوقيع علي تأسيس منتدي غاز شرق المتوسط رسميا اليوم جذب انتباه العالم وساهم في اتجاه عدد من الدول لطلب الانضمام إلي عضوية المنتدي، مشيرا إلي طلب فرنسا رسميا الانضمام لمنتدي.

رانيا المشاط تبحث التعاون الاقتصادى بين مصر وبريطانيا مع سفير لندن بالقاهرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة اليوم الخميس، لمناقشة مجالات تعظيم الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

2.9 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المُحصلة عن "جمارك الدخيلة والسخنة"

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من قبل رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

إعفاء الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية من غرامات التأخير أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من يوم الإثنين الموافق 20 يناير الجارى، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقاً لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير.