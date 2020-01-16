شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لمالكة "جوجل" تقفز أعلى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" خلال تعاملات الخميس على أعلى مستوى قياسي على الإطلاق الأمر الذي قفز بالقيمة السوقية للشركة أعلى حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخها.



وتنضم "ألفابت" بذلك إلى نادي الشركة الأمريكية المدرجة التي بلغت قيمتها السوقية تريليون دولار وهي "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" لكن الأخيرة تراجعت قيمتها السوقية أدنى حاجز التريليون دولار.



وكانت "آبل" أول شركة مدرجة في البورصة الأمريكية تحقق قيمتها السوقية تريليون دولار، ولا تزال أعلاه حتى الآن حيث تناهز 1.4 تريليون دولار.

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بالعودة إلى "ألفابت"، فقد تلقى سهمها دعما من المستثمرين المتفائلين بشأن قيادة "سوندار بتشاي" للشركة الأم بعد تخلي مؤسسيها "سيرجي برين" ولاري بيدج"ط عن دوريهما القيادي للتركيز على أنشطة أخرى.



وعلاوة على ذلك، واصلت "ألفابت" خوص مجالات جديدة لتعظيم إيراداتها من الإعلانات على "جوجل" و"يوتيوب" و"أنرويد" بالإضافة إلى الحوسبة السحابية التي تتنافس فيها مع كيانات أبرزها "مايكروسوفت".



وفي ختام جلسة الخميس، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.8% إلى 1450.16 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق كما يدفع القيمة السوقية إلى 1.002 تريليون دولار، فيما سجل السهم أعلى سعر اليوم عند 1450.7 دولار وأقل سعر عند 1440 دولارا.