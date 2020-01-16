شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعاود الإغلاق على انخفاض أدنى 18 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم متأثرة بالطلب على أصول المخاطرة والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة عقب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" يوم الأربعاء على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي ينهي فصلا من النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم استمر لثمانية عشر شهراً.



وربما تشهد المعادن النفيسة عمليات شراء من جانب المستثمرين في الفترة المقبلة مع تحول الأنظار نحو محاكمة الرئيس "دونالد ترامب" أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الأمر الذي ربما يؤدي إلى عزله من منصبه.

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وكان الديمقراطيون بمجلس النواب قد صوتوا بتوجيه اتهامات رسمية لـ"ترامب" لسوء استغلال سلطاته بعد الضغط على نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلنسكي" من أجل فتح تحقيق مع المرشح الديمقراطي المحتمل "جو بايدن".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئئيسية) بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.09 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 17.939 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.055 دولار وأقل سعر عند 17.875 دولار.