شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع اقتراب مهلة "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم حيث تلقت العملة البريطانية دعما مع اقتراب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري.



وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد حصل على موافقة مجلس العموم بتنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد فوز حزب المحافظين الذي يتزعمه في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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ويرى "جونسون" تنفيذ "بريكست" على رأس أولويات حكومته كما صرح بذلك في مناسبات مختلفة مشيرا إلى أن المملكة المتحدة سوف تنفذ الخروج في الموعد المحدد ولا تمديد للفترة الانتقالية التي ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



وتلقت العملة البريطانية دعما أيضا من إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة في أعقاب توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3074، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3084 وأقل سعر عند 1.3025.