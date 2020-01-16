شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بينن الولايات المتحدة والصين عقب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق.



وكانت واشنطن وبكين قد وقعتا أمس على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري وبدء المفاوضات على المرحلة الثانية.



وبموجب شروط المرحلة الأولى، ستلتزم الصين بشراء منتجات وسلع وخدمات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار في مختلف القطاعات على مدار عامين.

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وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي بعشرة آلاف طلب إلى 204 آلاف طلب، بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئئيسية) بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.09 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 1550.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1558.2 دولار وأقل سعر عند 1548 دولارا.