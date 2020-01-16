بالأسعار| أحدث عروض كارفور على ’’الشاشات والهواتف واللاب توب والأجهزة‘‘.. خصومات تصل لـ45%

كتب: ضياء السقا

أعلنت إدارة كارفور عن أحدث عروضها وتخفيضاتها، على الشاشات والهواتف واللاب توب، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بمناسبة عيد ميلادها السابع عشر.

وأكدت الإدارة أن خصومات تصل إلي 45%، كما وعدت بمفاجآت طوال شهر يناير.

العروض متاحة من الآن وحتى 28 يناير، بجميع فروع كارفور هايبر ماركت.

وفيما يلي العروض

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عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

عناوين فروع كارفور سوبر ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May