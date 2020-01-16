البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة.. ويكشف حقيقة الـ’’200 جنيه‘‘ المزورة.. ويعلن عن طرح ’’جنيه بلاستيك‘‘

كتب: ضياء السقا

أعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 12.75٪.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، مساء الخميس.

المركزي ينفي تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه

من ناحية أخرى، نفى البنك المركزي ما تردد في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ "200جنيه" أو أية فئات أخرى، مشدداً على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أية عمليات تزييف لعملات النقد الورقية.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن جميع مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، حيث يحرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.

أضاف البيان: "تتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصة في العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة "50 و100 و200" جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلا عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات".

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وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة ‏المعلومات غير الموثقة.

وفي سياق متصل، نفى البنك المركزي عزمه تغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحاً أن تصميم كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

المركزى يطبع "جنيه بلاستيك"

على جانب أخر، قالت مصادر، إن البنك المركزى، سوف يبدأ إنتاج بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصري" في صورة النقود البلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.