شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لسهم "البنك التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجارى الدولى-مصر إلى 45.4 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.570 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 181.401 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 32.383 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 84.396 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.620 مليون شهادة.

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كما استقر رصيد شهادات إيداع نعيم القابضة إلى 84.396 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 249.649 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 715.569 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة.