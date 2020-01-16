شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بشكل طفيف عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن استمرار التفاؤل لدى المستثمرين في الأسواق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" قد وقعا أمس على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بشكل رسمي.

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وبعد التوقيع، انتهي تصعيد تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم استمر لثمانية عشر شهراً، وذكر نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" بأن المفاوضات على المرحلة الثانية بدأت مع الجانب الصيني.



وكشفت بيانات حكومية صادرةة اليوم عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% - بما تماشى مع التوقعات - في الشهر الماضي بينما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بعشرة آلاف طلب إلى 204 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئئيسية) بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.09 نقطة.