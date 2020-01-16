شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16- 1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 16-1-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.



إيقاف تداول 11 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس. إيقاف تداول 11 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، بنك قناة السويس، الأهرام للطباعة والتغليف، العامة لصناعة الورق-راكتا، راية لخدمات مراكز الاتصالات، البنك المصرى لتنمية الصادرات، المنصورة للدواجن، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.



البورصة تربح 1.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.712 مليار جنيه. البورصة تربح 1.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.712 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113 مليون ورقة مالية بقيمة 740.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.92%، والعرب على 6.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.99%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 15.9 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، 226.6 ألف جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 56.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5167 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 502 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 2.318 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.557 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%

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- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 2.029 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.26%

- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 8.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 7.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو-1 بسعر إغلاق 0.257 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.07%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 16.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.73%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.42%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات إغلاق 5.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%