شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع مقترباً من 65 دولاراً وسط توقعات بنمو الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط توقعات إيجابية بانتعاش الطلب العالمي على الخام عقب التوقيع على المرحلة الولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد الرئيس "دونالد ترامب" أن هذه الصفقة الجزئية تعد من أفضل الاتفاقيات في تاريخ الولايات المتحدة وسوف تعيد 250 مليار دولار للبلاد عبر مشتريات صينية من السلع الأمريكية.



ومن جانبها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أنها تتوقع نمو إنتاج النفط من أمريكا والدول خارج منظمة "أوبك" الأمر الذي سيتجاوز الطلب.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئئيسية) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.09 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 58.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.8 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.2% إلى 64.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.